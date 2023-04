Die Anwärter der Heimatschutz-Kompanien lernen bei der Ausbildung der Bundeswehr MV auch, wie sie sich auf dem Gefechtsfeld verhalten und sicher mit der Waffe umgehen. Archivfoto: Mayk Pohle up-down up-down Freiwillige gesucht Als Bäcker oder Jurist zur Bundeswehr in MV: Für neue Einheit werden auch Ungediente ausgebildet Von Thomas Volgmann | 14.04.2023, 12:33 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Bundeswehr will drei Heimatschutz-Kompanien in Mecklenburg-Vorpommern aufstellen. Dafür werden Freiwillige gesucht. Was sie erwartet und welche Voraussetzungen es gibt.