Deutscher Naturfilmpreis 2023 Bundesumweltministerin Steffi Lemke kommt zum Darßer Naturfilmfestival Von Tim-Julius Berchtold | 28.09.2023, 16:52 Uhr Bereits im vergangenen Jahr besuchte Steffi Lemke den Deutschen Naturfilmpreis. Archivfoto: Ludwig Nikulski/DNS

Am Tag der Deutschen Einheit wird das Darßer Naturfilmfestival eröffnet. Zum Höhepunkt am Samstag werden Naturfilmschaffende in sieben Kategorien mit dem Deutschen Naturfilmpreis geehrt. Mit insgesamt 26.000 Euro ist der Preis dotiert.