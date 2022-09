Baustelle für LNG-Anleger Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Gasversorgung Bundesregierung mietet weiteres Flüssiggas-Terminal Von dpa | 01.09.2022, 12:15 Uhr

Deutschland soll ein fünftes staatlich gemietetes Terminal zur Anlandung von Flüssiggas (LNG) bekommen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag in Berlin mit. Es soll im übernächsten Winter, also 2023/2024, an den Start gehen. Parallel soll die Möglichkeit zur Anlandung von grünem Wasserstoff geschaffen werden. In der sogenannten Elektrolyse wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten, bei grünem Wasserstoff geschieht das mit Hilfe von Ökostrom.