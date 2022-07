ARCHIV - Rohrsysteme in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Nord Stream 1 Bundesregierung erwartet volle Gaslieferungen Von dpa | 20.07.2022, 12:32 Uhr

Die Bundesregierung erwartet nach Abschluss der regulären technischen Überprüfungen an der Pipeline Nord Stream 1 eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen aus Russland. Man gehe davon aus, dass nach Ablauf der Wartungsfrist das Gas in vollem Umfang wieder fließen werde, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin. Sie verwies auch auf vertragliche Verpflichtungen des russischen Staatskonzerns Gazprom. Die routinemäßige Wartung soll planmäßig an diesem Donnerstag enden.