Grenzkontrollen Bundespolizei sieht Erfolg in enger Zusammenarbeit mit Polen Von dpa | 07.07.2023, 12:29 Uhr

Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen Polizisten unterstützt den Kampf gegen illegale Einreise nach Einschätzung der Bundespolizei deutlich. „Da gab es Erfolge“, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin am Freitag. „Das stimmt uns zuversichtlich.“ Für eine intensivere Fahndung an der Binnengrenze seien mehr Beamte der Bundesbereitschaftspolizei im Einsatz. Die genaue Zahl war zunächst unklar. Die Polizisten helfen bei verdachts- und anlassunabhängigen Personenkontrollen in Deutschland und unterstützen den polnischen Grenzschutz.