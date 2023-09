Migration Bundespolizei greift 55 eingeschleuste Migranten auf Von dpa | 22.09.2023, 10:43 Uhr | Update vor 10 Min. Polizeikontrolle Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Bundespolizei hat am Donnerstag in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze insgesamt 55 illegal eingereiste Migranten aufgegriffen. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung entdeckten die Beamten am frühen Morgen fünf Inder, die auf dem Seitenstreifen der Autobahn 11 unterwegs waren, teilte die Bundespolizeiinspektion Pasewalk am Freitag mit. In der Befragung gaben sie ihre Reiseroute über die Russische Föderation, Belarus, Litauen und Polen nach Deutschland an. Lediglich ein 29-Jähriger äußerte ein Schutzersuchen und wurde in die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes nach Stern Buchholz gebracht. Die anderen vier sollten am Freitag dem polnischen Grenzschutz übergeben werden.