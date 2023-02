Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Bundespolizei fasst mutmaßlichen Schleuser: Haft beantragt Von dpa | 17.02.2023, 09:30 Uhr

Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Schleuser bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) auf frischer Tat gefasst. Wie ein Sprecher am Freitag sagte, wurde der 35 Jahre alte Mann am Donnerstag auf der Autobahn 11 gestoppt. In seinem Wagen saßen ein 21-jähriger Mann aus Syrien und zwei Frauen aus Eritrea. Ermittlungen hätten ergeben, dass der Fahrer die Insassen von der Grenze zu Weißrussland - die sogenannte Belarus-Route - abgeholt und quer durch Polen nach Deutschland gebracht hatte. Die Insassen wurde in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht, der Fahrer festgenommen.