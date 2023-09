Migration Bundespolizei: 49 eingeschleuste Migranten an einem Tag Von dpa | 20.09.2023, 19:14 Uhr | Update vor 22 Min. Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Bundespolizei hat an der Grenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Polen nach eigenen Angaben am Dienstag 49 illegal eingereiste Migranten aufgegriffen. „Dank der Aufmerksamkeit der Bewohner in der Grenzregion konnten vier Hinweise zu Feststellungen unerlaubter Einreisen führen“, teilte die Bundespolizeiinspektion Pasewalk am Mittwoch mit. Mehrere Gruppen seien aufgegriffen worden. Zur größten gehörten den Angaben zufolge 26 Personen nahe des Grenzübergangs in Ladenthin. 25 stammten aus Syrien und eine aus Pakistan, wie es hieß.