Wärmeversorgung Bundeskanzler nimmt Geothermie-Anlage in Schwerin in Betrieb Von dpa | 28.04.2023, 13:18 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) haben in Schwerin die Geothermie-Anlage der Stadtwerke in Betrieb genommen. „Anders als Wind oder Sonne steht Geothermie rund um die Uhr zur Verfügung“, sagte Scholz am Freitag vor Ort. „Sie können die Grundlast auch an sonnen- und windarmen Tagen sichern und sind so eine perfekte Ergänzung zur Windenergie bei der Mecklenburg-Vorpommern heute schon ganz vorne mit dabei ist.“