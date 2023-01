Windkraft Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Bundesamt legt neuen Fahrplan für Offshore-Windenergie vor Von dpa | 20.01.2023, 11:41 Uhr

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat einen neuen Flächenentwicklungsplan zum Ausbau der Offshore-Windenergie in den kommenden Jahren vorgelegt. Damit legt die Behörde mit Sitz in Hamburg die konkreten Flächen für Windräder in Nord- und Ostsee fest, sowie die Jahre, in denen Windparks ausgeschrieben, in Betrieb genommen und ans Netz gehen sollen.