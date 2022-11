Windräder Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Bund und Länder wollen Offshore-Windenergie rascher ausbauen Von dpa | 03.11.2022, 16:47 Uhr

Die Bundesregierung und mehrere vor allem küstennahe Bundesländer wollen gemeinsam den Ausbau der Windenergie auf See schneller vorantreiben. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Vertreter von Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sowie der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion und Tennet am Donnerstag in Berlin.