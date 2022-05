ARCHIV - Frisch gefangene Heringe liegt in einer Fischkiste im Fischereihafen Freest. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner Finanzen Bund und Küstenländer: Soforthilfen für Ostseefischer Von dpa | 06.05.2022, 15:18 Uhr

Mit einer Reihe von Soforthilfen wollen der Bund und die drei Küstenländer die Ostseefischerei in ihrer tiefen Krise unterstützen. Im Kern geht es um neue und bessere finanzielle Hilfen bei der vorübergehenden Stilllegung oder endgültigen Abwrackung von Schiffen und neue Regeln, die den Fischern helfen, die drastisch reduzierten Fangquoten besser auszuschöpfen. Das teilte die Staatssekretärin im Berliner Agrarministerium, Silvia Bender, am Freitag in Berlin nach einem „Runden Tisch Ostseefischerei“ mit.