Arbeitsmarkt Bund übernimmt ab August Rostocker Werftgelände für Marine Von dpa | 08.07.2022, 11:01 Uhr

Der Bund übernimmt ab 1. August als neuer Eigentümer den ehemaligen Rostocker Standort der MV-Werften für die Marine. Es solle dann unmittelbar mit Aufräumarbeiten begonnen werden, sagte der Insolvenzverwalter der Werften-Gruppe, Christoph Morgen, am Freitag nach einer Mitarbeiterversammlung auf der Werft in Rostock-Warnemünde. Ziel sei es, sehr schnell die ersten Schiffe der Marine in Rostock instandzusetzen.