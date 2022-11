Allee Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild up-down up-down Umwelt BUND: Prall gefüllter Alleenfonds, Gemeinden stärker helfen Von dpa | 02.11.2022, 07:13 Uhr

Die Umweltorganisation BUND sieht Defizite beim Erhalt und der Neupflanzung von Alleebäumen an kommunalen Straßen. Während an Bundes- und Landesstraßen im Nordosten im vergangenen Jahr mehr gepflanzt als gefällt wurde, sehe das Bild an Gemeinde- und Kreisstraßen düsterer aus, sagte die Alleenbeauftragte des BUND Mecklenburg-Vorpommern, Katharina Dujesiefken, anlässlich des jährlichen Alleentags der Organisation an diesem Mittwoch in Güstrow. Mecklenburg-Vorpommern ist das alleenreichste Bundesland nach Brandenburg. Der Alleenschutz hat im Nordosten Verfassungsrang.