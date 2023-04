Frühjahrsbestellung Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild up-down up-down Naturschutz BUND fordert Festmist-Programm gegen Erosion auf den Feldern Von dpa | 07.04.2023, 11:18 Uhr

Die Umweltorganisation BUND hat angesichts der relativ hohen Erosionsgefahr auf den Feldern im Nordosten ein Festmist-Programm für mehr Humus in den Böden gefordert. „Nur mit Hilfe von ausreichender und flächendeckender Düngung mit gut verrottetem Festmist lässt sich langfristig der Humusgehalt der Böden erhöhen“, sagte der BUND-Agrarexperte Burkhard Roloff am Freitag. Derzeit seien in Mecklenburg-Vorpommern noch 35 Prozent der Böden mittel und 25 Prozent stark erosionsgefährdet.