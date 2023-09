Museen Bund: Eine Million Euro für Lilienthal-Ikareum Anklam Von dpa | 28.09.2023, 11:56 Uhr | Update vor 13 Min. Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down

Der Ausbau des Ikareums in der Nikolaikirche in Anklam (Vorpommern-Greifswald) kann nach Angaben des SPD-Bundestagsabgeordneten Erik von Malottki weitergehen. Der Haushaltausschuss des Bundestages bewilligte am Donnerstag mehr als eine Million Euro für die neue Ausstellung des Museums, wie der SPD-Politiker aus Vorpommern mitteilte. Das Geld fließe im Zuge des Bundesförderprogramms „Kulturinvest“.