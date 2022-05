Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen gibt ein Interview. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck Ausstellungen Buga: Ton wird schärfer - OB Madsen schreibt an Schwesig Von dpa | 31.05.2022, 11:58 Uhr

Die Diskussion um die Bundesgartenschau (Buga) 2025 in Rostock wird schärfer. Nachdem Agrarminister Till Backhaus (SPD) die geplanten Rostocker Neubauten des Archäologischen Landesmuseums oder des Volkstheaters mit einem pünktlichen Gelingen der Buga in Verbindung gebracht hatte, hat sich nun Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt. Der Brief liegt dem Radiosender Ostseewelle vor.