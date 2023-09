Städtetag Bürgermeister beraten sich: Fokus auf Wohnen und Schule Von dpa | 12.09.2023, 17:45 Uhr | Update vor 29 Min. Wohnen Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Deutsche Städte stehen vor großen Herausforderungen, etwa in den Bereichen Wohnen und Bildung. Darum soll es bei einem Treffen von Stadtoberhäuptern am Mittwoch in Neubrandenburg gehen.