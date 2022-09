Dusche Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Bürgerforum: Finanzministerium bietet Energieberatung an Von dpa | 16.09.2022, 12:20 Uhr

Im Rahmen des Bürgerforums mit Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Dienstag in Schwerin können Bürger sich zu Energiefragen beraten lassen. Neben der Podiumsdiskussion - zu der auch der Vorstand des Energieversorgers Wemag, Thomas Murche, und der Bereichsleiter Erzeugung bei den Stadtwerken Schwerin, René Tilsen, eingeladen wurden - werde es eine Erstberatung zum Thema Energieeffizienz geben, teilte das Finanzministerium am Freitag in Schwerin mit. Die Veranstaltung findet ab 18.00 Uhr in der Industrie- und Handwerkskammer der Landeshauptstadt statt.