Kommunen Bürgerentscheid zu Flüchtlingsunterkunft in Bützow geplant Von dpa | 12.09.2023, 07:35 Uhr | Update vor 18 Min. Flüchtlingsunterkunft Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down

In Mecklenburg-Vorpommern soll es einen weiteren Bürgerentscheid über die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft geben. Nach Greifswald und Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) haben nun die Stadtvertreter in Bützow (Landkreis Rostock) in einer Sitzung mehrheitlich beschlossen, dass es am 12. November eine solche Abstimmung geben soll, wie ein Sprecher der Stadt am Dienstag mitteilte. Rund 300 Menschen hatten sich am Montagabend anlässlich der Sitzung, die von der Polizei abgesichert wurde, am Rathaus versammelt. Die Sitzung wurde über Technik ins Freie übertragen. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle.