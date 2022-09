Simone Oldenburg stellte sich in Dassow den Bürgerfragen. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Bürgerdialog mit Simone Oldenburg Fragen zu Energiepreisen? Eins-zu-Eins-Betreuung in Dassow Von Karin Koslik | 20.09.2022, 20:03 Uhr

„Landesregierung vor Ort“ heißt es in dieser Woche in MV. Thema der Bürgerforen sollen die Energiepreise sein. Doch Vize-Regierungschefin und Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) hatte am Dienstagabend nur ein kleines Publikum.