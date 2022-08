Schwerin FOTO: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Schwerin Bündnis um CDU schickt parteilosen Bewerber in OB-Wahl Von dpa | 26.08.2022, 13:10 Uhr

Für die Oberbürgermeisterwahl in Schwerin im Juni kommenden Jahres haben sich CDU, FDP und die Wählervereinigung Unabhängige Bürger auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigt. Das Dreierbündnis will den parteilosen Theologen und Diakonie-Geschäftsführer Thomas Tweer ins Rennen um die Stadtspitze schicken. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Thomas Tweer den Menschen in Schwerin ein überzeugendes personelles Angebot machen“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung.