Bücherverbrennung bis Zeitenwende: Usedomer Literaturtage Von dpa | 02.05.2023, 07:10 Uhr

In den Usedomer Kaiserbädern tummelten sich einst Literaten und Künstler. Die Usedomer Literaturtage wollen an diese Tradition anknüpfen. Auch eine Literaturnobelpreisträgerin ist in diesem Jahr dabei.