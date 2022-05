Immobilienbesitz wird für die Besteuerung neu bewertet. FOTO: Julian Stratenschulte/dpa Das könnte für Verwirrung sorgen: Briefe zur Grundsteuerreform und zur Volkszählung kommen in MV gleichzeitig Von Thomas Volgmann | 04.05.2022, 15:14 Uhr

Nach jahrelangen Vorbereitungen beginnt Ende dieser Woche die Grundsteuerreform in MV. Im ersten Schritt bekommen ab Freitag Immobilienbesitzer einen Brief und ihre Steuernummer. Gleichzeitig will das Statistische Amt in einem zweiten Schreiben zum Zensus 2022 Zahlen und Fakten von Hausbesitzern.