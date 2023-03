Landgericht Schwerin Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Landgericht Schwerin Justiz-Panne in MV: Aufnahmen von Kindesmissbrauch auf Postweg verschwunden Von Udo Roll | 15.03.2023, 15:32 Uhr | Update vor 53 Min.

Vom Landgericht in Schwerin wurde ein USB-Speicherstick mit sexuellen Missbrauchshandlungen an einen Gutachter geschickt. Doch es kam nur an leerer Umschlag an. Besonders brisant: Die Daten waren unverschlüsselt.