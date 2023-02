Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Brennendes Krad setzt Haus in Brand: Brandstiftungsverdacht Von dpa | 27.02.2023, 07:27 Uhr

Nach einem Wohnhausbrand in Rambin auf der Insel Rügen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, brach das Feuer am Sonntagabend kurz vor Mitternacht an einem Motorrad aus, das vor dem Wohnhaus abgestellt war. Die Flammen griffen auf ein Vordach, die Fassade und den Dachstuhl des Hauses über. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor das ganze Haus Feuer fing.