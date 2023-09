Telekommunikation Breitbandausbau kommt voran: Eine Milliarde Euro Förderung Von dpa | 10.09.2023, 10:21 Uhr | Update vor 8 Min. Breitbandausbau Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der von Bund und Land geförderte Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern kommt voran. Bisher sei eine Milliarde Euro Fördermittel ausgezahlt worden, teilte das Innenministerium am Sonntag in Schwerin mit. Insgesamt stünden 2,3 Milliarden Bundes- und Landesmittel bereit.