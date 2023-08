Brände Brandstiftung vermutet: Lagerhalle bei Domsühl brennt Von dpa | 27.08.2023, 08:44 Uhr Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine große Lagerhalle voller Strohballen ist in der Nacht zum Sonntag bei Domsühl im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Brand geraten. Die Polizei schätzte am Sonntagmorgen den Schaden auf etwa 500.000 Euro. Die Feuerwehr habe bislang verhindern können, dass sich das Feuer von der Scheune auf die angrenzenden Gebäude ausbreitet. Etwa 70 Kräfte der benachbarten Feuerwehren seien im Einsatz. Die Löscharbeiten könnten den Angaben zufolge noch einige Tage andauern.