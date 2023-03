Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Brandserie in Stralsund: Wieder Kinderwagen in Brand gesetzt Von dpa | 29.03.2023, 08:40 Uhr

Die Polizei in Stralsund sucht nach einem erneuten Brand im Stadtteil Grünthal/Viermorgen weiter nach Brandstiftern. In der Nacht zum Mittwoch wurde im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Kinderwagen angezündet, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ein 35 Jahre alter Anwohner, der selbst Feuerwehrmann sei, habe den Brand gelöscht und sich dabei verletzt. Er kam wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.