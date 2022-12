Brandseeschwalbe Foto: picture alliance/dpa/Archivbild up-down up-down Tiere Brandseeschwalbe ist Seevogel des Jahres 2023 Von dpa | 01.12.2022, 13:33 Uhr

Die Brandseeschwalbe ist der Seevogel des Jahres 2023. Die Wahl sei zum zweiten Mal auf die in Deutschland vom Aussterben bedrohte Vogelart gefallen, weil sie in der Brutzeit 2022 von einer schweren Vogelgrippe-Epidemie betroffen war, teilte der Naturschutzverein Jordsand am Donnerstag mit.