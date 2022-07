ARCHIV - Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Vorpommern-Greifwald Brandanschläge auf Tierarztpraxis und Blitzer Von dpa | 20.07.2022, 07:25 Uhr

Ungeachtet der sommerlichen Hitze haben Unbekannte in Anklam und bei Friedland im Osten Mecklenburg-Vorpommerns zwei Brände gelegt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wird in beiden Fällen wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. In Anklam setzten die Täter am späten Dienstagabend eine Eingangstür zu einer Tierarztpraxis in einem größeren Wohn- und Geschäftshaus in Brand.