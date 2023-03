Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Brand zerstört Heu-Lagerhalle mit Solaranlage Von dpa | 12.03.2023, 19:34 Uhr

Ein Feuer hat am Sonntag eine große Lagerhalle mit darauf installierter Solaranlage in Kirch Mulsow (Landkreis Rostock) zerstört. Wie eine Polizeisprecherin sagte, brannten am Nachmittag plötzlich mehrere Heuballen in der Halle. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.