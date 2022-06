ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand in munitionsbelastetem Wald bei Rastow Von dpa | 24.06.2022, 18:04 Uhr

Nahe der Gemeinde Rastow südlich von Schwerin ist am Freitagnachmittag in einem munitionsbelasteten Gebiet ein Waldbrand ausgebrochen. Nach Aussage einer Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim brannte es auf 5000 Quadratmetern in einem Kiefernwald nahe der Ortschaft Pulverhof. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ berichtet.