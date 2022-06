Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand in munitionsbelastetem Wald bei Neustrelitz gelöscht Von dpa | 25.06.2022, 11:16 Uhr

Die Feuerwehr hat den am Freitag ausgebrochenen Brand in einem munitionsbelasteten Waldstück in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in der Nacht gelöscht. Es sei keine Munition explodiert und eine Evakuierung der in der Nähe befindlichen JVA Neustrelitz nicht nötig gewesen, teilte die Polizeiinspektion in Neustrelitz am Samstag mit. Die Ursache des Feuers sei bisher unbekannt.