Ludwigslust-Parchim Brand in Haus mit Mini-Kita in Dreilützow Von dpa | 07.07.2022, 13:37 Uhr

In Dreilützow (Ludwigslust-Parchim) hat ein Brand am Donnerstag ein Mehrfamilienhaus stark beschädigt, in dem auch eine Tagesmutter ihre Räume hat. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnten sich die sieben Mädchen und Jungen aus der Mini-Kita, die Betreuerin und die Bewohner des Hauses rechtzeitig vor den Flammen retten.