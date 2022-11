Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Brand in Getreidetrocknungshalle: Niemand verletzt Von dpa | 14.11.2022, 11:32 Uhr

In einer Getreidetrocknungsanlage in Tessenow (Ludwigslust-Parchim) ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher sagte, entstand der Brand nach ersten Erkenntnissen im Inneren einer etwa 30 Meter langen Halle des Agrarbetriebes, in der Getreide lagerte. Mehreren Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres angrenzendes Getreidelager sowie auf eine naheliegende Biogasanlage zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten aber noch an. Nach ersten Untersuchungen könnte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe sei noch unklar. Die Ermittlungen dauerten noch an.