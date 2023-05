Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Neustrelitz Brand in Gartenhaus: Ein Toter gefunden Von dpa | 19.05.2023, 11:20 Uhr

In Neustrelitz haben Feuerwehrleute bei einem Brand in einem Gartenhaus einen Toten gefunden. Die Identität des Mannes und die Umstände des Feuers sind noch nicht geklärt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Ein Passant habe die Flammen am Morgen gesehen und gemeldet. Die Polizei prüft derzeit, ob es sich bei dem Toten um den 60-jährigen Gartenbesitzer handelt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Brandgutachters an, der genau untersuchen soll, warum das Feuer ausbrach.