Feuerwehreinsatz Brand in Einkaufszentrum: 200.000 Euro Schaden Von dpa | 16.08.2023, 18:29 Uhr Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In einem Einkaufszentrum in Ueckermünde ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Eine Verpuffung in einem Elektroverteiler sei die Ursache gewesen, teilte das Polizeipräsidium in Neubrandenburg mit. In der Folge entstand ein Schwelbrand unter der Decke, der die Brandmeldeanlage auslöste.