Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Brand eines im Umbau befindlichen Wohnhauses in Vorpommern Von dpa | 27.11.2022, 19:10 Uhr

Ein Feuer hat am Sonntagabend ein im Umbau befindliches Wohnhaus in Aschersleben (Vorpommern-Greifswald) in weiten Teilen zerstört. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, brach der Brand aus bisher ungeklärter Ursache am frühen Abend aus und wurde von Zeugen gemeldet. Da das Haus umgebaut wird, wohnte dort im Augenblick niemand.