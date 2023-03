Bei einem Großbrand wurden am Wochenende mehrere Elektroautos der Deutschen Post in Wismar zerstört. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Zustellung nach E-Auto-Brand Deutsche Post in Wismar: „Einschränkungen halten sich in Grenzen“ Von Sebastian Lohse | 20.03.2023, 17:29 Uhr

Die Auswirkungen des Brandes vom Wochenende am Zustellstützpunkt in Wismar werden auch in den nächsten Tagen für die Kunden zu spüren sein. Die Suche nach der Ursache läuft.