Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Brand auf Baustelle eines Einfamilienhauses Von dpa | 19.04.2023, 15:59 Uhr

Der Brand auf der Baustelle eines Einfamilienhauses hat einen Schaden von schätzungsweise 350.000 Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen sei es am Mittwoch bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) zum Brand des Dachstuhls gekommen, teilte die Polizei mit. Vermutlich müsse der gesamte Innenausbau erneuert werden. Es hätten in dem noch unbewohnten Haus gerade Arbeiten am Fußboden stattgefunden. Die Ursache für den Brand sei noch unklar. Es sei niemand verletzt worden.