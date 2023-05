Feuerwehren in MV mussten am Wochenende zu mehreren Bränden ausrücken. Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down Ermittlungen Brände zerstören mehrere Speicher in MV – Brandstifter gesucht Von dpa | 29.05.2023, 13:39 Uhr

Am Wochenende kam es an verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern zu Bränden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Brandstiftern.