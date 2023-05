Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Brände zerstören mehrere Speicher - Brandstifter gesucht Von dpa | 29.05.2023, 13:39 Uhr

Bei drei Bränden von großen Scheunen und Speichern ist am Wochenende an der Mecklenburgischen Seenplatte ein Schaden von mehr als 150.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen, die sich in Untergöhren bei Malchow sowie im Umfeld von Stavenhagen ereigneten, wegen des Verdachts der Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte. Menschen wurden in allen drei Fällen nicht verletzt.