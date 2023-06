Wörterbuch auch für Plattdeutsch Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild up-down up-down Digitalisierung „Brägenplietschmaschin“ KI gewinnt Plattdeutschwettbewerb Von dpa | 04.06.2023, 11:12 Uhr

Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ hat jetzt ein plattdeutsches Pendant - es heißt „Brägenplietschmaschin“. Dieses Wort gewann den diesjährigen Plattdeutschwettbewerb des Heimatverbandes MV und des Fritz-Reuter-Museums Stavenhagen in der Kategorie „Aktuellster Ausdruck“, wie der Heimatverband am Sonntag in Rostock mitteilte. Brägen ist der plattdeutsche Ausdruck für Geist oder Gehirn, plietsch bedeutet schlau.