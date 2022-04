Feuerwehr FOTO: Robert Michael Mecklenburgische Seenplatte Bootsschuppenbrand: Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung Von dpa | 20.04.2022, 15:26 Uhr

Nach dem Feuer in einer Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, ergaben das die bisherigen Ermittlungen zu dem Vorfall vom frühen Morgen des Ostersonntags. Der Brandgutachter habe eine technische Ursache für das Feuer ausgeschlossen, bei dem ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden war.