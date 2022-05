Dutzende Bootsschuppen brennen in Neubrandenburg. Foto: Felix Gadewolz/-/dpa/Archivbild FOTO: Felix Gadewolz Mecklenburgische Seenplatte Bootsschuppen-Großbrand: Nachbar-Pächter dürfen Boote bergen Von dpa | 24.05.2022, 08:47 Uhr

Drei Wochen nach einem Großbrand in einer Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg dürfen Pächter einer bisher gesperrten Nachbar-Schuppenreihe ihre Boote bergen. Wie ein Sprecher der Stadt am Dienstag sagte, soll 40 Bootsbesitzern an diesem Mittwoch (25.5.) und am Freitag, dem 3. Juni, diese Möglichkeit eingeräumt werden. Einige wollten ihre Boote an anderer Stelle am Oberbach oder am Tollensesee festlegen. Die betroffene Reihe grenzt unmittelbar an die beiden letzten Bootsschuppenreihen an, die am 5. Mai bei einem Großfeuer in weiten Teilen zerstört worden waren.