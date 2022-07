ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Ludwigslust-Parchim Boot mit Außenbordmotor vom Plauer See gestohlen Von dpa | 29.07.2022, 11:30 Uhr

Unbekannte haben in Plau am See (Ludwigslust-Parchim) ein knapp fünf Meter langes Sportboot gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, lag das weiße Kunststoffboot ursprünglich an einem Steg am Westufer des Sees. Der Eigentümer aus der Region hatte es am Mittwochabend dort zuletzt gesehen und den Verlust am Donnerstag bemerkt und angezeigt. Es könne sein, dass das Boot samt Außenbordmotor an eine andere Uferstelle gebracht wurde, um es dort herauszubekommen und an Land wegzufahren, hieß es. Der Wert wurde samt Motor auf knapp 10.000 Euro geschätzt.