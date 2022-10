Das botanische Monster hat im Musical „Horrorladen“ längst die Welt erobert und bemächtigt sich nun sogar des Plattdeutschen – und das auch noch im Plattenbaugebiet. Foto: Silke Winkler up-down up-down Neue Spielstätte De lütte Horrorladen startete in der M*Halle Von Helmut Schultz | 16.10.2022, 17:31 Uhr | Update vor 1 Std.

Gruselig ging es zu in der ehemaligen SVZ-Druckerei in Schwerin, als eine menschenfressende Zimmerpflanze ihr Unwesen trieb. Die Fritz-Reuter-Bühne zelebrierte am Freitag ihre erste Premiere in neuer Spielstätte. Und wie gefiel das Musical dem Publikum?