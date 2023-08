Wetter Böen und Schauer zum Wochenstart in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 06.08.2023, 13:57 Uhr Wind Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d up-down up-down

Die neue Woche beginnt in Mecklenburg-Vorpommern mit Schauern und starkem Wind mit Sturmböen. Am Sonntag ist es bewölkt, am Nachmittag kommt es in Südwestmecklenburg zu schauerartigem Regen, Gewittern und Starkregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen klettern auf maximal 20 Grad. Am Abend treten vom Darß bis Rügen Wind- und Sturmböen auf.