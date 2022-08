ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Schwerin Blitz schlägt in Haus ein: 250.000 Euro Schaden Von dpa | 16.08.2022, 07:32 Uhr

Bei einem Gewitter ist in einem Doppelhaus in Schwerin ein Brand ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, entstand dabei am Montagabend ein Schaden von rund 250.000 Euro. Nach ersten Untersuchungen soll ein Blitz in eine Hälfte des Hauses im Stadtteil Warnitz eingeschlagen sein. Eine Bewohnerin, die sich zu der Zeit kurz im Freien aufgehalten hatte, sei verletzt in eine Klinik gebracht worden. Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, aber die betroffene Haushälfte sei derzeit nicht bewohnbar.